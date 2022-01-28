再過幾天就過年了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬羊、雞、馬、牛、龍的人過年期間非常幸運，好運一直延續到年後開工，身邊貴人不斷，賺錢輕鬆，凡事順心如意。

▍1.生肖羊

屬羊人過年人旺運旺，喜事接二連三到來，不缺驚喜，不缺福氣。年後工作順利，貴人指點，升職的好事也會找上門。生活非常順心，家庭和睦，其樂融融。做事將會事半功倍，幸運一直伴隨左右，有望夢想成真。

▍2.生肖雞

屬雞人貴人湧現，幸運到來，所以不要封閉自己，趁著年假要主動聯繫老朋友，提升自己的人際關係，有助於早日遇到貴人。貴人帶來福氣，一切順利，沒有煩心事，日子過得無比順心。

▍3.生肖馬

屬馬人擅長思考，懂得表現自己的能力，過年期間可遇貴人，對將來的工作有好處，可令事業大旺，還能得到充足的財富資源，非常的幸運。財源多多，進帳豐厚，有貴人在身邊幫忙，做什麼都輕鬆順遂，好好把握吧！

▍4.生肖牛

屬牛人的態度一直都很正向，過得好不炫耀，過得不好默默努力，這種性格使他們福運深厚。過年好運繼續關照他們，福氣不斷上漲，越來越順心。在感情方面也會有很大收穫，單身者魅力提升，年假期間有望覓得正緣。

▍5.生肖龍

屬龍人過年長一歲，福氣也跟著漲一波。雖然有些忙碌，但快樂而又充實，適合動中求財，抱著積極的心態去面對事情，容易得財富方面的驚喜，比如得到新年紅包，或是長輩的經濟自助，給將來的事業打下基礎。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】