一月底就要歡送牛年、迎接虎年，台灣運彩總經理林博泰合體奧運中華隊射箭銀牌國手「湯包」湯智鈞，回到湯包母校拍攝短片和大家拜早年，除拜年外還再度重現射箭英姿，並藉由此賀歲短片祝福大家「虎虎生風，百發百中，運轉福來，彩金滿袋，虎年行大運，發大財！」。

《時來運轉》虎年來好運到 台灣運彩和奧運國手向您拜早年!

在30秒的影片中，湯智鈞在母校三峽明德高中的射箭標靶前還小露身手，展現世界級神射功力，並期許大家的新年運勢，都能像射箭一般，百發百中！拍攝賀歲短片當天，天冷又下著不小的雨，林博泰和湯智鈞都是一身專業穿搭，再加上回到母校看到熟悉的環境，湯智鈞說這些小雨根本不算什麼，在比賽時任何的天候狀況都是要照常進行，說完也露出大男孩陽光燦爛的笑容，林博泰也稱讚湯智鈞這樣的台灣英雄，國人都感到驕傲。

【台灣選手賽場上屢創佳績 運動發展基金功不可沒】

近年來台灣選手在國際賽場上屢創佳績，除了歸功於選手們刻苦練習、日益精進自身的實力以外，政府與民間企業投入大筆資金發展體育也是重要因素。其中，台灣運彩自發行以來，共挹注運動發展基金超過280億元，運發基金投入國內培育優秀運動人才，不僅向下紮根，還能使整體運動環境更加完善，對運動發展的幫助相當大。

消費者每投注台灣運彩100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途。所以每當我們投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻！

湯智鈞小露身手，展現世界級神射功力。 (圖/中時新聞網)

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