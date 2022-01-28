睪丸癌多誘發於35歲以下的年輕男性，又分為先天性與後天性，前者因隱睪症造成，後者則包括外傷、感染引起睪丸萎縮等因素導致。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑解釋，患者會摸到陰囊有無痛性硬塊、陰囊沉重感、腹股溝悶痛、下背痛等症狀，治療上會無論各期別都會優先透過睪丸切除術治療，並確認是否有淋巴或其他器官轉移，再決定下一步治療。

●罹睪丸癌未及時就醫 竟腫脹14公分大

一名35歲李先生，今年初發現睪丸腫脹，雖不會疼痛，但卻影響走路姿勢，原本要就醫治療，但礙於疫情延後就醫，一拖就是五個月，才發現右側睪丸已腫到14公分大，嚴重壓迫到右側睪丸，確診為睪丸精原細胞癌第一期。邱鴻傑醫師提及，所幸患者尚未轉移至淋巴組織，因此經睪丸切除術治療後接受預防性化療，後續只需定期追蹤即可。

●養成睪丸自我檢查習慣 發現異狀應盡快就醫

邱鴻傑醫師說明，睪丸出現腫塊因素多，檢查尚需藉由陰囊超音波、抽血驗癌症指數以及電腦斷層等方式正確診斷；此外，男性朋友平時也可養成睪丸自我檢查習慣，以正常睪丸約3至4公分而言，可將食指與大拇指圈住睪丸，若睪丸比圓圈大，雖觸摸後不會疼痛，但若有硬硬感覺或不正常腫脹，則可能為睪丸癌前兆，應盡快就醫檢查。

●睪丸癌預後好 早期發現早期治療

事實上，睪丸癌的預後好，第一期精原細胞瘤五年存活率高達98%，第一期的非精原細胞瘤五年存活率也有96%。邱鴻傑醫師呼籲，因此男性朋友發現異狀時千萬別恐慌，應盡快就醫檢查，早期發現且早期介入治療，都能提高治癒率。