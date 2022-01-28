WHO和美國CDC都承認，新冠病毒可透過「氣溶膠」傳播，也就是空氣傳播，CDC月中修改防疫建議，呼籲民眾改戴N95口罩防Omicron，疫情指揮官陳時中表示，人人都戴N95會不夠，似乎間接承認戴N95才防得了Omicron。台灣爆發多條Omicron傳播鏈，顯見Omicron透過空氣傳播的強大威力；年關將至，我們如何安全戴口罩？

春節期間，台灣疫情維持二級警戒，但面對Omicron的強大傳播力，口罩是否需要升級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日說，台灣目前有1千多萬個N95口罩，但人人都戴會不夠，建議留給專業人士及高風險場域的人使用。

美國白宮近期的疫情報告例會中，與會的白宮疫情首席顧問佛奇（Anthony Fauci）、美國疾病管制局（CDC）局長瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等高層官員，已經改戴可過濾95％微粒的N95口罩。在完整施打疫苗、並頻繁檢測的環境中，官員仍戴上N95，等於在告訴大眾：一般口罩已經擋不住Omicron。

●Omicrom透過空氣傳播 病毒48小時快速複製

世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制局（CDC）都已公開承認，新冠病毒可透過「氣溶膠」傳播，也就是空氣傳播，也意味著周遭的人一但咳嗽打噴嚏，病毒就會散布在空氣裡，傳染範圍和傳播力也相對提高。

Omicron一現蹤就快速在全球攻城掠地，其中一項主因是Omicron侵入的是上呼吸道。維吉尼亞州科技大學病毒研究員馬爾（Linsey Marr）指出，Omicron病毒在人體呼吸道的複製速度比Delta快上70倍，感染48小時後，病毒量就會激增，「這意味著只要吸一口空氣，你就吸進Omicron病毒。」光戴布口罩或單層口罩，不足以阻擋Omicron。

12日刊登在《流行病期刊（Journal of Infectious Diseases）》的一項研究，比較不同口罩在飛沬和空氣傳染途徑的傳染力，專家發現，只戴布口罩，咳嗽噴嚏飛出的微粒約傳播60公分遠，醫療用口罩則不到30公分。2020年一項研究指出，如果戴的是N95，幾乎可將微粒包覆在口罩內。

目前CDC呼籲，民眾在室內要戴可完整包覆口鼻的口罩，還建議要戴2層：拋棄式外科（醫療）口罩，外加一層布口罩。

「在人潮擁擠的環境，最好戴上N95，」急診室醫師、同時是CNN醫藥分析師溫麟衍（Leana Wen）直言，CDC僅限醫護人員配戴N95的建議並不正確。「美國人普遍不習慣戴口罩，要預防Omicron大肆傳播，應該要讓民眾戴N95。」

由於擔憂Omicron再度釀成災情，部分州政府採納專家的意見，要求民眾改戴有效阻隔空氣微粒的N95。康乃狄克州公衛部門主管朱薩尼（Manisha Juthani）甚至宣布，將供應N95口罩給全州居民配戴。

(示意圖/Shutterstock)

●戴N95防Omicron？國內專家這麼說

N95口罩可以阻擋95％的空氣微粒，但是氣流阻抗高，會造成呼吸困難，不適合久戴，肺功能不佳的人也不適用。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚紀念醫院感染科醫師黃玉成表示，歐美疫情快速擴散，應與當地口罩配戴的習慣不佳有關，和戴哪一種口罩應無太大關連。他指出，國內也出現Omicron病例，第一線防疫人員目前也都是戴外科口罩，並未造成多點擴散，顯示外科口罩對於Omicron具有一定防護效果。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，目前一般醫療用的外科口罩應該就能達到不錯的保護效果。N95口罩戴起來很不舒服，「就像天氣很冷，蓋厚重的大棉被，但不太可能整天裹著大棉被活動。」

前台大感染科醫師林氏璧也指出，Omicron的感染途徑仍以飛沫傳染為主，空氣傳染只是一部分，而N95最大問題是無法長時間配戴，「戴得住最重要，日常需要長時間戴口罩，用外科口罩就好。」

●口罩怎麼戴才安全？

要增強口罩密合度與防護力，同時兼顧到防疫需求與生活便利性，許多醫生專家提出以下建議：

1.民眾可先戴一層醫療口罩，外加一層布口罩。

2.將醫療口罩耳掛交叉後再戴上，或是將口罩兩側收緊，固定後戴上。

3.加戴口罩固定器。

4.改用密合度較高的立體口罩。