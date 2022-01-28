82歲的黃奶奶是位三高族群，平時雖然有乖乖拿慢性三高的藥物，但卻時常會漏吃或是忘記吃，以前她的Line群組收到訊息說：「年紀愈大，血壓可以容忍愈高，年齡加上80是可以容忍的血壓範圍」，所以就很放心。

黃奶奶平常的血壓常常飆破160毫米汞柱，她不以為意，在某次半夜起床上廁所時，忽然胸痛、冒冷汗，甚至快要暈厥過去，緊急送醫後發現是急性心肌梗塞發作，經過緊急心導管支架手術處理，以及之後嚴格控制血壓、血脂及血糖，病情終於恢復穩定。

●每4人就有1人患有高血壓

國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，高血壓又稱作「隱形的殺手」，據統計，台灣成年人平均每4人就有1人患有高血壓，病人往往暴露在風險當中而不自知。

正常人的血壓收縮壓應小於120毫米汞柱，且舒張壓應小於80毫米汞柱（兩者皆須達標）；若診間量測收縮壓超過140毫米汞柱或者舒張壓超過90毫米汞柱即為高血壓；若介於中間者則稱作血壓偏高或高血壓前期。

若是平常在家中有量血壓的習慣，根據歐洲及美國最新的標準，居家平均血壓超過135／85毫米汞柱（歐洲）或130／80毫米汞柱（美國）亦即為高血壓。台灣高血壓學會及心臟醫學會則建議，量測血壓應該要把握基本「722原則」，也就是1週量7天，每天量早晚2回，每回量2次（每次間隔1分鐘），若有心律不整則需每回量３次。

●別忽略高血壓帶來的危機

陳玠宇說明，常被民眾忽略的高血壓危機為：白袍性高血壓及隱匿性高血壓。民眾往往以為至醫院量測到高血壓即為「白袍性高血壓」，卻忽略了潛藏的動脈硬化危機。根據統計，其心血管風險會增加約2至4成；隱匿性高血壓則為醫院量測血壓正常，但居家血壓卻偏高，其心血管風險更甚，增加約2倍。

依據過往的文獻統計，控制好高血壓可使心血管死亡風險減少2成，腦中風風險減少4成，心臟衰竭風險減少5成，因此，控制好血壓成為當今刻不容緩的議題。

在血壓控制標準的次級預防方面，應將血壓控制在130／80毫米汞柱以下，某些高風險族群甚至必須更嚴格控制收縮壓在120毫米汞柱以下，除非是初級預防或近期發生中風病患則控制在140／90毫米汞柱以下。但若有在服用抗凝血劑之病患，則需維持控制在130／80毫米汞柱以下。

有些人不免會擔心在年紀較大的老人家是否血壓控制亦須如此嚴格，根據近期跨國多中心研究針對60～80歲華裔族群，若血壓控制在110～130毫米汞柱對比130～150毫米汞柱，發現嚴格控制血壓可減少近3成的心血管事件風險。

●吃了血壓藥就得吃一輩子？

陳玠宇進一步說明，民眾最常詢問的問題即是吃了血壓藥是否就要吃一輩子，此關鍵取決於自身生活習慣及飲食是否能有效調整。指引建議：每減少1克鈉鹽攝取，平均可減少收縮壓2.5毫米汞柱；每減重1公斤，可減少收縮壓1毫米汞柱；得舒飲食（DASH，多蔬果、少脂肪）可減少收縮壓10至12毫米汞柱。

另外，規律運動可減少收縮壓3至7毫米汞柱；減少酒精攝取可減少收縮壓2至4毫米汞柱；另須戒菸使血壓維持穩定，以減少浮動。若能達成的標的愈多，當血壓降到合理標準範圍內，並不一定需要一輩子服用藥物。

(示意圖/常春月刊提供)

●不用吃藥的降血壓方法

然而有些民眾也常有高血壓需服用多種藥物，或即便服藥也仍難以控制的困擾，這時便可考慮使用新一代的導管介入性腎動脈交感神經阻斷手術，俗稱「高血壓導管治療」，此治療模式類似一般心導管治療，鼠蹊部打針，隔天即可出院。

除了適用於難治型高血壓患者外，也適合已併發器官受損患者（如心室肥厚、腎病變、腦中風、心肌梗塞等）、服藥順從性差、服藥有嚴重副作用、次發性高血壓治療但血壓仍未達標之患者（如原發性高醛固酮症）。

根據美國研究顯示，光導管治療未服藥的情況下，患者診間血壓平均下降近10毫米汞柱，且可使日常血壓維持平穩、減少浮動，台灣目前已執行約300例的高血壓導管治療，成效良好，當中發現部分患者甚至血壓下降超過20至30毫米汞柱，擺脫藥物束縛，維持長期穩定的控壓效果。