冬天吃鍋，小心身材胖一圈！冬天氣溫低，總覺得要吃個熱熱的食物來暖身，有些人甚至每周要吃1次火鍋才滿足；然而，小心不忌口的結果，很可能無形中囤積不少脂肪，一個冬天下來體重就暴增10公斤！「增重容易、減重相對較難」，中醫師沈瑞斌指出，選擇健康的飲食方式及溫和的中醫減重，過程中不用挨餓、又能達到減重不復胖的成果。

●愛吃火鍋小心落入肥胖陷阱 怎麼吃才能減少熱量？

常聽到許多人在吃完鍋後第2天出現水腫的情形，沈瑞斌醫師解釋，這是因為鍋物中的鈉含量過高所致。而鈉含量過高容易造成胃發炎、腎臟負擔與心血管疾病，加上重口味飲食容易增加飢餓素，導致吃進更多食物，等同於掉進肥胖陷阱而不自知。

那火鍋該怎麼吃才不會發胖呢？建議湯底上可選擇蔬菜、昆布為鍋底的清淡湯頭，進食的步驟可先煮蔬菜、再下肉片。肉類可選瘦肉和白肉，鮭魚及雪花肉片等油脂多，改選雞肉片或鯛魚片為佳；火鍋料也要留意，如1份餃類、豆皮、百頁豆腐等介於幾十至百卡，熱量都不低，這也是讓總熱量飆高的關鍵之一。

●不吃澱粉、不吃中餐 這些錯誤減肥法恐讓你瘋狂復胖

以中醫的觀點來說，減肥首重「顧胃氣」，必須均衡攝取全穀類食物、蔬菜和肉，那只吃單一食物如咖啡、蔬菜、水果等，無法穩固胃氣，反而容易陷入無限循環的復胖輪迴。

沈瑞斌醫師提到，臨床曾遇過「健康飲食癡迷症」的1名女性患者，2年下來嚴格控制飲食，只吃川燙青菜、偶爾吃點堅果，低度熱量攝取造成身體代謝異常，引發情緒低落，一到周末假日又破功，體重像溜溜球般上上下下，最後來求醫時比減重前胖了近20公斤。

沈瑞斌醫師進一步說明，像近幾年來很夯的168斷食法其實是1種「行為矯正」，將每天進食時間控制在8至10小時以內，吃完2至3餐，其他時間不亂吃零食；飲食上盡量選擇原態食物，如地瓜、玉米、南瓜等或簡單麵食，早餐可選擇吐司夾蔬菜、蛋或起司或三角飯糰搭配蛋、無糖豆漿，蔬菜、雞胸肉沙拉等。

而有的人喜歡在早餐吃很飽，中午省去不吃，這是錯誤的飲食觀念，早餐吃的好、中餐適量，晚餐應距離睡前2小時，可採行168斷食法的精髓，三餐應該定食定量。不過對於有胃病、糖尿病或大夜班工作者，168斷食法則不適用。

●肥胖成因有多種 中醫「補瀉」減重不傷身

中醫認為肥胖的成因很多，分成脾腎虛、肝腎虛、荷爾蒙紊亂，或肝氣鬱結、痰濕等類型，其中飲食裡的油、糖份，往往是造成體內痰濕的主因。中醫說的去痰濕，同樣可運用於去脂肪。

沈瑞斌醫師強調，中醫減重採用「補瀉」原理，利用參苓白朮散治療脾虛痰濕的肥胖；氣虛者，以生脈飲補氣；女性血虛或脾虛則補血氣；長期熬夜、工作壓力大的腎虛患者，則加強補腎，增強代謝能力。不足用「補」、過多則「瀉」，依照體質不同對症下藥，才不致因亂用減肥偏方，導致掉髮、月經周期亂的情況。

●應酬聚餐避不開熱量怎麼辦？ 中醫提供餐前餐後「補救法」

如果免不了吃大餐那該如何控制？沈瑞斌醫師提醒，在應酬、聚餐之後，可藉由常見的仙楂、決明子、荷葉、烏梅及菊花、陳皮等中藥材，不加糖泡水飲用，幫助解膩去油兼消脂。

或是於餐前先食用半碗薏仁，有助收縮胃部平滑肌、健脾利濕；另外，何首烏、生地、熟地也有減少食慾之效。穴位部分則可按壓內庭穴或空拳敲打足三里5分鐘，有助減少食慾；按摩耳屏前的饑點和渴點也有抑制食慾的效果。

藉由健康飲食減肥法，平均1個月可減去1公斤，若合併1天2小時健走、慢跑等有氧運動，1個月可減下2至3公斤。對有些人來說，運動知易行難，那不妨利用飯後散步消耗熱量。

如果還是覺得減重成效不佳，沈瑞斌醫師建議，可搭配中藥材或中醫經絡方式如針灸、埋線等方式，增加身體代謝量，1個月就能減下3至5公斤。最重要的是，要進行減重前，應該找專業的醫師或營養師來協助，能健康吃飽又能讓減肥成效有續航力。