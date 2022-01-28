受通膨、疫情、供應鏈瓶頸等影響，美國民眾對總統拜登的評價直直落，民調滿意度暴跌至不到50%。有網友開始討論，若是當初川普連任，如今的經濟情勢又會是怎麼走；底下留言一番熱議，網友幾乎一面倒認為川普執政能力強於拜登，尤其是在處理油價方面，「拜登真的一整個被比下去」。

拜登就任已滿一周年，不過呼聲已經不如以往，隨著疫情多次爆發、通膨創近40年新高，外加供應鏈瓶頸不斷延燒，民調滿意度一路落千丈；根據政治數據網站《五三八（FiveThirtyEight）》綜合民調顯示，僅剩約42.4%的民眾支持拜登的表現，其他約52%多為負面評價。

1名網友在PTT股板發文，指當年川普任內遇到疫情，果斷推動高達數兆美元的紓困法案，也造就如今經濟榮景，股市不斷創新高，然拜登開始將這些資金逐步收回，美股近期也不斷下跌，原PO好奇若以川普的施政風格，如果還在任，經濟情勢又會如何走向？

貼文一出後，底下網友竟大多認為川普若面對現在的情況，會做得比拜登來的好，「通膨不會那摸高，整體來講會比現在好」、「差最多的就是油價」、「拜登真的一整個被比下去」、「你好像不知道是拜登把通膨弄的更嚴重」、「通膨不會這麼高，民主黨之前預算開這麼多都沒想到怎麼收場」。

有網友分析，美國在頁岩油技術發展出來後成為全球最大產油國，然而拜登竟打壓自家油商，油價漲、通膨的同時，讓俄羅斯大賺，甚至有了和西方強權叫囂的本錢，「拜登打自己的頁岩油導致一堆鳥事」、「他會支持頁岩油，通膨不會那麼嚴重」、「美國頁岩油產量會開下去，塞港的問題也不會像現在這樣，兩邊差多了」、「光頁岩油就讓失智登看不到車尾燈了」。