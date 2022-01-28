阮經天在陸劇《舌尖上的心跳》中飾演天菜廚神，與天才味覺宋祖兒不打不相識上演師徒戀，兩人戲外年齡差16歲，讓宋祖兒直喊：「天哥（指阮經天），你演《命中注定我愛你》的時候，我才上小學！」更直指對方是她小時偶像與目標：「那時候我就知道，有一天我一定要努力，才能跟你一起演一部戲，演你的情侶，我之所以能走到今天都是因為有你。」阮經天遭受這年齡差爆擊，直呼：「這是我出道20年來最尷尬的一回了！眼淚都快飆出來了！」

2人在劇中閃光連發，阮經天為了不讓宋祖兒在暗戀人面前與現任女友相處時難過，沒經過她同意，在飯桌上一會兒親餵女方吃龍蝦，一會兒又幫她擦嘴，假扮她男友，寵溺喊「寶貝」、「honey」，讓對方誤以為他們是情侶。而另1場阮經天背後環抱，指導宋祖兒切生魚片情節，不只友人看傻，網友也直指這是專屬廚師的浪漫，阮經天戲裡除了廚藝精湛外，首集就大秀精實胸肌，劇情隨著2人朝夕互動，他還親身指導女方健身，示範動作要領，宋祖兒目光都被這「胸比他大、腰比他細」這完美身材給流了口水。

《舌尖上的心跳》每晚10點在愛奇藝國際站播出。另外，愛奇藝國際站近期還有3部愛情甜寵系列陸劇熱播中，景甜、許魏洲民國虐戀《流光之城》、王鶴潤和羅正霸系甜寵《眼裡餘光都是你》、孔雪兒、晏紫東美妝甜寵《瀟灑佳人淡淡妝》，邀請觀眾眼睛吃甜甜過好年。