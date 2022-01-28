日本境內COVID- 19疫情急速擴大，日本政府考慮讓被匡列為密切接觸者的民眾在自家等地自主隔離的期間，從現在的10天縮短為7天，以維持社會機能的運作。

日本正受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的侵襲，全境疫情持續擴大，確診病例急速增加，導致密切接觸者數量暴增，要維持行政機構與金融機關等各領域正常運作逐漸趨於困難。

日本每日新聞報導，為了維持社會機能，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）正研議讓被匡列為密切接觸者的民眾進行自主隔離的期間，由現行的10天縮短為7天。

原本日本政府要求密切接觸者自主隔離期是14天，考慮到社會機能的維持，本月14日縮減為10天。

厚生勞動省也正在研議，警察、消防、照護、保育等由地方自治體（都道府縣市區町村）所判斷的職種，如果在進行自主隔離的第6天或第7天篩檢結果呈現陰性的話，就可解除自主隔離期。

日本因為連日來新增確診病例創新高，很多學校陸續停課、保育園（托兒所）等也陸續休園。家中有被匡列為密切接觸者孩童的父母因必須自主隔離期10天無法上班，很多民眾要求政府調整自主隔離的天數。

日本讀賣新聞報導，今天日本47都道府縣及機場、海港檢疫查出的新增確診病例有7萬8931例，連續3天創新高。東京都、神奈川縣、千葉縣、福岡縣等27都道縣單日新增確診病例創新高。今天通報死者共47人，重症者有537人，比昨天多67人。

東京都今天新增確診病例1萬6538例，最近一週之內平均新增確診病例1萬1762例，是上週（5386例的2.2倍）。今天東京都通報3名男性染疫死亡，年紀是70多至90多歲。重症者18人，同昨天的人數。病床使用率44.4%，比昨天增1.6個百分點。

東京都今天召開防疫（疫情監測）會議後表示，若以目前疫情擴散的情況研判，估計一週後，也就是2月3日，東京都單日新增確診病例將多達2萬4074例，住院患者可能達6235人。以東京都自行設定的4階段評估醫療體制的警戒層級，將是由前面數來第2嚴重的警戒層級，有必要限制一般的醫療，並加強醫療量能。（編輯：楊昭彥）1110128