不少動物儘管無害，但由於外表實在過於可怕，還是會讓人忍不住下手打死，喇牙就是最好的例子。日前一名女網友在家中看到一隻超級大蚊子，嚇得半死，但也不知該怎麼辦，便拍照PO網求救，不少內行人一看疾呼別打死，因為這隻大蚊子是益蟲。

女屋主在臉書《爆廢公社》PO出照片，只見家裡牆壁上，突然出現一隻比手掌還大的蚊子，嚇得她不知如何是好，上網發文求助，但也不忘幽默表示：「這隻蚊子超過10公分，被咬到會不會變蚊子人？這到底啥鬼東西？」

網友看到也嚇壞：「好噁心」、「超可怕，是我一定叫老公來打死」、「這應該是剛剛把一個人吸乾了吧」、「我猜是阿嬤養的」、「山上迷路跑到城市來的嗎」。

但不少內行人紛紛解答，表示這是台灣大蚊，外表看似可怕，但其實是益蟲：「求放過，牠是益蟲」、「只會喝水，完全不會叮人」、「比蚊子好太多了，不吸血，也不會嗡嗡叫」、「記得幼蟲還會吃孑孓」。

事實上，行政院農委會特有生物研究保育中心過往也曾針對台灣大蚊發表過文章，指出，成蟲的大蚊不會吸血、不會進食，只會攝取水分，通常會在溪流邊或水邊的綠色植物上發現牠們的蹤跡，大蚊的飛行速度緩慢又笨拙，會受到燈光吸引，所以經常停留在燈源附近。成蟲壽命僅10天，多為其他鳥類或昆蟲的食物，幼蟲則能像蚯蚓一樣分解土壤腐植質，進而改善土質，優化水中或土中生物的生活環境，是食物鏈中相當重要的角色。