F-35 Crashes on Aircraft Carrier USS Carl Vinson In South China Sea

美海軍卡爾文森號F-35C艦載機墜海事故發生後，南海情勢頓時緊繃，英媒放話中國可能搶先打撈，其目的顯然只是警告中方勿對墜海F-35C殘骸輕舉妄動。美方初步探測後聲稱計劃在120天內完成打撈工作，但深海底下狀況難料，殘骸深度與海底洋流將是2個關鍵因素。而且共軍已派艦前往失事地點，貼近失事現場美方艦隊，雙方軍艦的互動會發生什麼情況還很難預料。

網路上流傳美軍F-35C戰機墜海沉末前的照片，戰機飛行員彈射逃生，圖中顯示戰機艙蓋已脫離。（圖／網路）

這次美軍F-35C艦載機降落發生事故墜海，已是F-35隱形戰機的第3次事故，首次是2019年4月日本航空自衛隊一架F-35A在飛行訓練時墜入西太平洋水域，經過積極的打撈工作，事後僅尋獲一些機身殘骸碎片，戰機主體部分至今未能成功打撈；第2次則是2021年11月英軍F-35B戰機從女王號航母起飛時墜入地中海，在美、義兩國協助下，花了3星期時間將它打撈上來。加上這次的美軍的F-35C，正好是F-35的3款機型輪過一回，而且A、B、C等3型分別是在空中巡航、甲板起飛與甲板降落時發生墜海事故，這些事故經驗可以做為改進作業的重要數據。

大陸智庫南海戰略態勢感知計劃根據衛星照片上美軍航母位置與美軍P-8A海神式偵察機路線，判斷F-35C失事墜海點。（圖／推特@SCS_PI）

中共2艘054A導彈護衛艦在美軍F-35C失事後迫近美方雙航母戰鬥群。圖為054A同型艦。（圖Wikipedia)

美軍F-35C墜海，除了戰機價值不斐，美方更擔心的是這款新一代主力戰機的航空電子與武器裝備落入競爭對手的手中，因此無論如何要搶先打撈上來。而且在打撈過程中必須隨時有船舶隨時在F-35C墜海位置監控，除加緊探測作業外，還要防止中俄等國藉機下手取得部份敏感資訊。尤其是目前已極為發達的無人潛航設備，更是防不勝防的間諜工具。目前已知美方原在南海演習的2艘航母、2艘導彈巡洋艦、2艘導彈驅逐艦及另一艘艦艇仍在菲律賓呂宋島西側活動，位置可能是F-35C墜海處附近。中共也有2艘054A導彈驅逐艦正加速前往美軍艦隊集結點，其意圖未明，可能是對美方活動進行監控，也可能做為無人潛航器的作業平臺。

歐洲哨兵2號衛星拍攝到的菲律賓呂宋島附近海域照片，照片中顯示美軍2艘航母在內總數7艘軍艦仍在墜機地點附近活動，中共則已派出2艘054A導彈護衛艦迫近美方艦隊進行監控。（圖／推特@DuanDang）

至於美方對戰機的探測與打撈工作，首先需要先以掃海聲納確定位置，並等待深海潛航器到達後進行探測確定殘骸狀態，並瞭解當地海底地形與洋流等水文資訊，才能做出打撈計劃。雖然美方在深海打撈工作上有先進技術與豐富的經驗，但是殘骸深度與洋流強度仍影響打撈工作的進行，南海的平均深度大約在1000多公尺，其中有不少是3000至5000公尺的水深，如果殘骸位於3000公尺以下的深水區，其能見度較差，要仰賴深海潛航器進行打撈工作會加倍困難。此外就是洋流問題，如果洋流速度過快，殘骸很難保持完整，且增加打撈作業的難度。目前估計F-35C墜海位置可能在呂宋島以西的巴布延海峽到南海東北部海域，此處大多為深水區，深度很可能在1000公尺以下，要完全依賴深潛器作業，難度不小。

美軍CURV-21遙控深潛器

如果F-35C殘骸處於深水區，美方可能要出動大型水下工作潛艇，例如曾在1976年用來打撈F-14戰機與機上鳳凰導彈（AIM-54 Phoenix）的NR-1核動力海洋工程和研究潛艇，但該艦已除役多年。另外能潛至1000公尺以下深度的機具如CURV-21遙控深潛器(ROV)，重約3噸，作業深度可達6000公尺，以前曾參與打撈艦載直升機，但是否能打撈重達15至20噸的F-35C，目前還不清楚。

英軍在地中海墜海的F-35B戰機被打撈起來的殘骸。（圖／網路）

曾打撈過台灣空軍失事F-5E戰機的銓日儀海測團隊是台灣深海作業的知名企業，去年與國立高雄科技大學教授合作，花了半年時間打撈起殉職飛官朱冠甍駕駛的F-5E戰機。該團隊對媒體談及F-5E打撈作業時表示，打撈作業時間長，受天候影響最大，失事F-5E戰機還有降落傘等障礙物纏繞問題。他們先以水下無人載具攝影機從海底傳回畫面，確定位置與狀態，解決許多水下工程的技術問題，做好綑綁計劃，再以無人載具到海底進行固定綑綁作業後打撈，前前後後花了半年時間。

殉職飛官朱冠甍駕駛的F-5E戰機，銓日儀海測團隊與高雄科技大學教授合作，花了半年時間在去年5月將戰機殘骸打撈上岸。（圖／民眾提供）

外界傳聞，如果F-35C因各種問題而無法打撈，美方被迫放棄時將採取破壞這架F-35C的必要措施，用俄羅斯海軍曾使用的方法，使用深海潛航器攜帶大量炸藥在海底把戰機炸碎。但專家分析，採取這種方式的可能性不太大，美國軍方目前對打撈工作仍極具信心。只是打撈的這幾個月時間，得經常派艦在附近監控，還得應對在周邊窺視的中共艦艇，在打撈上來之前還有不少的壓力。