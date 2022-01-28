美國聯邦最高法院3位自由派大法官之一的布雷爾將要退休。總統拜登今天表示，他計劃在2月底前提名接替布雷爾的人選，並重申有意提名史上首位非裔女性大法官。

在今天公開的信函中，83歲的布雷爾（Stephen Breyer）向拜登正式表達辭意。他表示，假如參議院批准了接班人選，他打算在最高法院目前庭期結束時退休，而庭期一般是在6月底結束。

拜登今天與布雷爾一同在白宮露面時說：「我們的程序會很嚴謹。我會提名配得上布雷爾法官傑出事蹟和正派的人。」

拜登表示：「我還沒做任何決定，除了一項例外，那就是我會提名有非凡資格、品格、經歷且正直的人，而且那個人會是史上首位獲提名進入美國最高法院的非裔女性，我認為早該這麼做了。」

拜登在競選期間曾承諾，將提名非裔女性進入最高法院。

美國聯邦最高法院目前保守派占6席，自由派占3席。任職大法官27年的布雷爾退休，讓拜登獲得提名遺缺的第一個機會，但他仍無法改變最高法院的意識形態平衡。

不過，拜登可藉提名一位年紀輕很多的法官出任這份終身職，恢復自由派的生氣。

大法官人事案需要獲得聯邦參議院批准。（譯者：楊昭彥）1110128