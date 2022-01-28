焦凡凡近來推出新歌〈再見了親愛的〉，首次挑戰抒情歌的她以輕柔呢喃語氣詮釋青春逝戀的深刻情感引共鳴，她的歌手男友婁峻碩給高分80分直呼「進步神速」，更對於焦凡凡在MV中與「全明星3」徐謀俊扮戀人，婁俊碩大方給予女友十足信心、放心，甚至對兩人一起「同床共枕」拍另類床戲完全不介意，更大讚「超棒！很專業！」

焦凡凡與徐謀俊一起合拍飾演情侶，因為過去兩人因為合作戲劇《社畜時代》而成為好友，歷經長達四年在戲劇上的磨練及共患難，也培養出極佳的默契及友誼。因此這次要開拍MV時，費盡心思要把作品拍好的焦凡凡除了找來當年《社畜時代》的TEAM，更力邀徐謀俊跨刀，一口氣答應的徐謀俊在拍攝期間正值「全明星3」前置錄影在做運動訓練，義氣相挺的他分身拍戲毫無怨言。

對於酬勞，徐謀俊更是阿沙力說「凡凡說了算」，讓焦凡凡感動之餘，更透露兩人過網其實有一段「打勾勾」的約定，她表示：「我們以前因為家裡住同個區域，因此拍完戲常一起坐捷運回家，當時因為彼此都不紅，還在車上打勾勾約定好說誰先紅了，就要去提拔對方。」大展好交情。