瘦子即將推出的新專輯《EARTHBOUND》，日前赴POP Radio初一特別節目《Woo Hoo！新年歡樂星》拜年，跟主持人Eva分享最愛年菜及過年行程。 瘦子因音樂才華及高帥外貌被稱「行走的費洛蒙」，還被歌迷稱為「國民老公、暖男」，瘦子直呼「都有點害羞」，不是很能適應，他透露私下不是很關注外貌愛自拍的人，手機照片最多的竟是「大淵」，笑說大淵很多時候太有趣，「看了覺得一定要拍一下」，不知不覺就佔滿手機。

瘦子先行釋出的新歌〈妹妹〉，自曝兒時感情觀「喜歡年紀比我大的女生」，坦言喜歡姐姐，不過他強調年齡沒有設限，因為自己不是特別細心的人，「理想對象希望是成熟、不拘小節的人」。〈妹妹〉是瘦子以觀察者角度寫下女孩蛻變為女人的過程，女孩會急著長大、到了一定的年紀卻又想隱藏年齡，瘦子認為「不管哪個階段要相信自己都是美的，都會有人喜歡你」，不需要刻意隱藏。

被問到女生說自己變老變醜該如何安慰對方？瘦子竟表示聽聽就好、甚至想句點對方結束話題！他直言「真正重要是相處時不要讓人家覺得你只在乎外貌，而不是嘴上說說」。至於喜歡主動還被動的女生？瘦子發揮男友力霸氣回應「不重要！最重要是我喜歡她」。