中國國防部周四說，解放軍充分準備好在2月4日開幕的北京冬奧期間，因應美國可能對中方進行的任何軍事挑釁。

據中方官媒《環球時報》27日報導，就在美國最近頻繁在中國附近從事軍事活動後，中國國防部發言人吳謙在例行記者會中說，美國海軍高調宣布，1艘戰略核潛艦停靠關島，多支航母戰鬥群在中國周邊聚集，並開展演練。

飛彈驅逐艦「班福德」號（USS Benfold，DDG 65）1月20日未經中方授權，非法進入西沙群島領海，而解放軍南部戰區組織海空力量，對美國軍艦進行跟踪，監視和警告。這些事件促使分析家認為，美國和盟國可能會趁北京冬奧期間，繼續在中國附近舉行軍演。

吳謙強調，「中國軍隊對外部挑釁、突發事件是有充分準備的」。而據央視周三報導，最新的例證顯示，解放軍南部戰區海軍航空兵旅在西沙群島的永興島進行了空戰，攻防和低空突擊等多種課目的跨晝夜飛行訓練。4架戰機兩兩組成空中編隊，靠近海面低空飛行，悄悄接近目標，並發動模擬攻擊，接著於中午返回基地。

而戰機接受維修，並重新補充彈藥後，在夜幕降臨時再度起飛，進行了一場2對2的模擬空戰。報導顯示，海軍殲-11B戰機參與了演習。