副總統賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益。

路透社報導，賀錦麗表示，她與賴清德也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

此外，賀錦麗在跟卡蕬楚會面後告訴記者，他們沒討論到中國。

賴副總統今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與賀錦麗同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這是台美副元首第一次在國際場合自然互動。