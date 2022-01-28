賴清德、賀錦麗首次國際場合互動！ 談話內容曝光 07:582022/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德副總統25日率團出訪，他表示，這次以總統蔡英文特使身分，參加宏國首名女總統卡蕬楚宣誓就職典禮，也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼，展現對新任政府的支持。（資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益。 路透社報導，賀錦麗表示，她與賴清德也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。 此外，賀錦麗在跟卡蕬楚會面後告訴記者，他們沒討論到中國。 賴副總統今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與賀錦麗同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這是台美副元首第一次在國際場合自然互動。 賴清德會賀錦麗破局 白宮：無會面計畫 出訪宏國 賴清德：防疫是此行最優先的考量 #賀錦麗 #賴清德 #宏都拉斯 #卡蕬楚 #中美洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賴清德向卡蕬楚總統當選人呈遞特使國書 盼持續加強合作 21:572022/01/27 政治 賴清德訪宏都拉斯 港媒觀察：碰了軟釘子 08:192022/01/28 政治 賴清德爭大位 出訪的風險 04:102022/01/26 時論廣場 賴清德訪宏國行前談話 會克服困難嘉惠兩國人民 12:092022/01/25 政治 賴清德啟程赴宏都拉斯 深化邦誼展現對新任政府支持 11:572022/01/25 政治 宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄 06:402022/01/28 政治 賴清德過境美國 17國會議員視訊挺台 04:102022/01/27 政治要聞 賴清德與貝里斯總理會談 盼持續深化雙方合作 18:142022/01/27 政治 賴清德過境洛杉磯 AIT主席、蕭美琴登機歡迎 15:482022/01/26 政治 賴清德出訪宏都拉斯 外交部：特使團循例與美方行政部門互動 13:332022/01/27 政治 白宮否決「賀賴會」外交部：賴清德將與各國代表自然互動 20:042022/01/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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