國民黨黨主席朱立倫、立委江啟臣、資深媒體人趙少康、前高雄市長韓國瑜四人在農曆過年前齊聚一堂聚餐，四人昨(27日)晚間都在臉書發出齊聚照片，引發大批網友關注！不少網友見到畫面後紛紛直喊「我有點感動」，更有大批藍營政治人物都現身留言，其中國民黨智庫執行長、前立委柯志恩在朱立倫臉書留言寫下，「這個畫面太棒了，齊心協力！」

朱立倫昨晚22時30分在臉書寫下，「美好的夜晚！新年恭喜！」趙少康則說，「今天晚上承蒙 韓國瑜 兄做東，邀集朱立倫兄、 江啟臣兄和我一起晚餐，席間相談甚歡。我說，下次由我來請大家聚餐。美好的夜晚」。

畫面曝光後，除了有不少網友都湧入四人的臉書留言，還有不少藍營政治人物在朱立倫臉書下面留言，其中議員徐巧芯表示，「團結一心！」議員游淑慧也說，「團結一心！很棒，新的一年希望我們真的能有新的作為」；立委陳以信說「團結同心，國民黨加油！」

網友則是紛紛留言直喊「團結就對了，團結才有戰鬥力」、「大家期待已久的畫面，感動」、「感動人心的畫面，太棒了終於團結一心了」、「看到這畫面覺得國民黨有希望」、「四大天王」。