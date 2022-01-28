今天是9天年假前的最後一個工作日，天氣「愈晚愈差」，有意趁今天提前返鄉的民眾，最好早一點出發。受南海低壓水氣北移影響，今降雨「由南往北下」；明鋒面快速通過，各地有局部雨，氣溫轉濕涼。小年夜乾冷空氣南下，除夕清晨下探10度！年初三又一波，再度降溫。

過年9天、長達216小時的連續假期，可能得有心理準備，「又濕又冷」機率大些。今南方低壓水氣移入，早上南部率先有雨，中部到了下午也有局部雨勢，整體天氣愈晚愈差。明天北方鋒面通過，全台都有陣雨機率。

民眾最關心的除夕天氣，氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄指出，一波乾冷空氣率先在小年夜當天南下，到了除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低溫下探10度！大年初一持續乾冷，白天雖有陽光，不過在「輻射冷卻」效應加乘下，清晨、夜間氣溫仍低。

年初三又一波鋒面及強冷空氣南下，中部以北再轉濕冷，初四、初五的冷空氣強度不輸第一波，全台急凍，平地最低溫再探10度以下。

今雲量偏多，迎風面有短暫雨；中南部天氣不穩定，不排除較劇烈雨勢。各地氣溫：北部16至23度、中部16至27度、南部17至27度、東部17至27度。