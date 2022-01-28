Embiid gets undercut, draws a foul, and concludes with “dumb ass”…



Really just a troll that can hoop 🤣 pic.twitter.com/WzA8OKt6gC — Brock Landes (@LandesBrock) January 26, 2022

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）再度展現自己的優秀人品，他們前役戰勝鵜鶘，恩比德和阿瓦拉多（Jose Alvarado）發生一點爭吵，雙雙被吹技術犯規。然而阿瓦拉多只是一個雙向合約的球員，恩比德事後主動聯絡阿瓦拉多，打算幫阿瓦拉多支付罰款！

雙向合約的球員最多只能在NBA球隊打45天（後來因為疫情放寬為50場比賽），他們沒有保障合約，隨時可能被球隊放棄，通常連聯盟底薪的一半都拿不到。依照聯盟規定，例行賽每次技術犯規的最低罰款是2000美元（新台幣5.6萬），累犯最多會追加到5000美元。

這點罰款對於年薪超過3000萬美元的恩比德不痛不癢，對於阿瓦拉多卻是一次大失血，恩比德於是決定幫阿瓦拉多付錢。

恩比德與阿瓦拉多的爭吵其實也是小事，阿瓦拉多說：「我們在比賽中談過了，一切只有尊敬和愛，那只是一時的火氣，沒有私人恩怨。」恩比德是身高213公分的巨漢，183公分的阿瓦拉多卻很勇敢地追著他跑，兩人後來還在爭奪失球時被判跳球，阿瓦拉多由於身高差太多根本沒跳，恩比德贏了跳球，沒想到球反而落到鵜鶘手裡。

阿瓦拉多是選秀落榜的球員，本季首度在鵜鶘出賽20場，對戰七六人一役他上陣33分鐘是生涯最多，攻下11分、3籃板、5助攻。