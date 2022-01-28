台灣本土疫情持續蔓延，不少民眾趕著在年前打第三劑，但仍有不少人觀望要選哪牌好，對此，精神科醫師沈政男分享最新發布在《新英格蘭期刊》的研究說，第三劑選擇半劑莫德納可將Omicron中和抗體，從兩劑低點提升到20倍以上；若能打全劑莫德納，效果甚至是半劑的2.5倍。不過，他也提醒，對抗Omicron打疫苗只是追加分，最重要的還是疫調與隔離，並做好個人防護措施。

沈政男昨在臉書上發文表示，27日新增了21例本土，但最重要的是「沒有新增感染源不明的案例與群聚」，就只有現有的群聚接觸者驗出陽性。而桃園幼兒園群聚的感染源也找到了，是來自桃園火鍋店的群聚。

沈政男指出，Omicron容易造成滲漏，遇到風險較高的環境（餐廳和幼兒園）就會傳出確診，但若不是複雜群聚，基本上是可控的，目前看來北部與高雄的傳播鏈多是有限傳播，只傳了2至3輪，只有西堤群聚傳得比較廣。而他自己推算出目前的R值約在1至2，基本上現在Omicron疫情就是不至於失控，但，想清零須把R值壓到1以下。

沈政男也分享發布在《新英格蘭期刊》上的研究說，莫德納第三劑可將Omicron中和抗體，從兩劑低點提升到20倍以上，而且，全劑莫德納第三劑則是半劑的2.5倍。不過，台灣目前並沒有開放打全劑莫德納作第三針的趨勢，因此大家就半劑加減打吧！

沈政男也說，莫德納現在正在實驗Omicron專用疫苗，其實先前也做了其他變種的疫苗，但還沒派上用場疫情就過了。Omicron專用疫苗也會如此。所以說對抗Omicron，不是像歐美一樣投降，就是像台灣和香港一樣用疫調與隔離，疫苗只是追加保險分。

沈政男表示，也有人詢問面對現在的疫情，搭乘高鐵到底安不安全，他認為基本上只要是能把口罩戴好的地方，感染風險都不高，但不高不等於零；另國外有人建議應該戴N95防護，對此，他則回應「如果真的很害怕，這也是一個方法」。