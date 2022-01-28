台灣舞蹈教父、資深藝人蔡頭（本名：蔡斯文）去年底不敵肝癌，於雙和醫院病逝，享壽71歲，生前他便對病情相當低調，昨(27日)家屬才在他過世一個月後發聲明證實噩耗，但不透露安葬地，希望他能永遠活在大家的心中。而和他有多年交情的老友白冰冰，今凌晨發文分享蔡頭的小故事，透露蔡頭年輕曾是浪子，到許多監獄「深造」過，因蔡媽媽的一句話，才讓蔡頭悔悟徹底改過，變成小S今日口中的「永遠的喜劇天王」。

白冰冰先前聽聞蔡頭過世，第一時間相當錯愕，坦言只知道他這幾年生活不如意，身體不好，「壓力一直都很大，很辛苦」，未料再次聽到對方的消息已經是天人永隔。今凌晨，白冰冰發文，表示要響應蔡頭大哥一如既往地低調，自己也想在家中默默替他助念，前幾天白冰冰人在忙錄影，無法一一回答媒體的問題，想藉此機會介紹她心中的蔡頭大哥。

白冰冰發文。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

白冰冰說，蔡頭本名蔡斯文，眾人都常笑他本名跟本人不搭，而蔡頭也對自己長相不滿意，年輕時常問大家要去哪裡整形，最後得到的結論是「整顆頭換掉比較快」，蔡頭也很有肚量，從不生氣，「其實他是一條真正的漢子，也是浪子回頭金不換的典型榜樣！」

蔡頭（左起）、胡瓜、白冰冰。（圖／中時資料照片）

蔡頭年輕時曾在江湖上混過，因此進過監獄，失去自由的時候都有母親的陪伴和關心，直到某次蔡媽媽去看蔡頭送上在家裡做好的湯，離別時突然對蔡頭說了句：「文將！甘巴爹！（加油）」，讓蔡頭一時忽然頓悟自己有多錯、多不孝，從此金盆洗手再也沒有走錯路，並投入學習舞蹈，後來更常上節目號稱是台灣舞蹈教父，並成立紅頂藝人事業。

白冰冰感慨說，無奈見到自己的好友、一代諧星就此殞落，雖然他曾經犯錯，「他勇於承擔、努力修正、成為最好的自己、這是值得我們喝采的」，也祝福蔡頭，「希望他去到的天堂，也能成為最受歡迎的開心果！」，並隔空對他說一句：「『文將』在另一個世界也請甘巴爹呦」。