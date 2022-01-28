高雄市前副市長李四川27日表示，離開高雄一年半後剛好有機會回來吃傳統美食，沿路看到過去施政的總總，讓他忍不住說「時間是施政最好的考驗」。此話讓引發大批網友共鳴，不少人更情緒激動要別李再管高雄人與高雄事了，認為李的付出不但不值得還不會被感恩。

李四川27日在臉書發文表示，日前回到高雄吃傳統美食，店裡的員工看到他後告訴他「副市長你變年輕了！」讓李一聽當場笑出來。

李四川指出，路燈更換成LED燈並改變管理方式後，有議員告訴他除了停電外很少有民眾抱怨路燈不亮了；還有排水箱涵的清疏後，不會積水孳生孑孓，這兩年來高雄也不見登革熱。李強調，時間一天一天的過，但走過必留下痕跡，時間是施政最好的考驗。

此文發出後獲得超過4500個讚、超過200次留言與超過150次分享，不少網友紛紛帶著情緒表示：「別管不懂感恩的城市」、「別去管那些高雄人了」、「做再多他們不會感謝你的」、「感念歸感念,不出來投票還是輸」、「有比較才知優劣啦！」「我們高雄綠粉不習慣過路平，水溝通的日子，唉！」「每次聽到川伯說話都止不住想哭的衝動」、「淚崩，感動，我們隨時等您」。