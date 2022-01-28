氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面北海岸，大台北東側及東半部有局部雨；「南海低壓」的水氣逐漸北移，上午南部轉有雨，下午中部亦有局部雨；明日「鋒面」挾水氣快速通過，各地有局部雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍逐漸縮小，晚間僅剩迎風面有局部零星降雨。30日晚至除夕(31日)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。除夕至初一(1日)白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天有陽光不覺冷，但「強輻射冷卻」加成，夜間氣溫仍很低，應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，初一下午至初二(2日)「鋒面」接近，北部、東半部轉有局部短暫雨，略轉涼；其他仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼。初三(3日)「鋒面」及強冷空氣南下，中部以北轉有雨、氣溫明顯下降，愈晚愈冷。初四、五(4、5日)強度不亞於前波、規模也較大的強冷空氣影響，北台寒冷、中南部早晚亦冷，本島平地最低氣溫再探10度以下，要注意保暖。

吳德榮提及，初四北、東有局部雨；初五西晴東偶雨。初六(6日)冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。不過，模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。