在中部某家企業上班的女子小芳，在丈夫手機內，看見自己最要好的女同事小愛，不時地傳送自己只穿著內衣內褲照片給自己丈夫，甚至兩人間還經常傳鹹濕簡訊，小芳一怒下，載IG上偷偷開設一個小愛的帳號，並下載照片，甚至加註鹹濕對話後上傳給外人觀看，小愛發現後怒對閨蜜提告。法官認為起因是小芳懷疑小愛與丈夫乎婚外情而心生不滿，但事後小芳承認錯誤，法官依違反個人資料保護法將小芳判刑2月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

根據判決書記載，小芳與小愛兩人為同事關係，某日小芳在老公手機內，發現小愛偷偷傳送僅穿著內衣內褲之照片給老公，甚至簡訊中充滿鹹濕對話而心生不滿，於是偷偷將兩人鹹濕對話截圖，並下載自己與小愛兩人共同拍攝之照片，加註「嘿，小愛，很高興當初在我懷孕的時候認識妳這個好同事，我們認識不久，感情也突然很好，謝謝妳當時送我照片上這件小洋裝，還跟我說你最喜歡跟我上班，因為可以一起當辣妹」、「還記得妳曾經對我說過要當我女兒的乾媽，妳也不是說說，在我生日時還送我一對寶寶的玉佩手環，謝謝妳對我的用心，我也很珍惜這段友情」。

同時在小愛傳送給老公僅穿著內衣褲照片之對話照片中內有「那天真的射裡面嗎？」、「媽媽以後就要被我天天抱著睡；射在外面。」、「還好，嚇死我。」、「會怕，不想要我們的孩子」、「是現在不適合有，有了你怎麼負責。」、「講這些，離婚娶我嗎你爸媽怎麼想，別人怎麼看我，還有我媽怎麼想」等對話在紀錄照片上。

兩人對話還包括「我知道事情過了一段時間了」、「我確實也離婚了」、「但妳始終沒有給過我一個交代」、「原來妳指的乾媽是這個意思」、「是我太笨才沒有任何提防」、「現在你們可以正大光明在一起了」、「祝早生貴子」等文字。

事後小芳就將上面有鹹濕對話文字的照片，在IG上開設小愛的帳號，並傳到版面上供外人觀看。

法官認為，小芳因懷疑小愛與丈夫發生婚外情而心生不滿，因而損害小愛之隱私，造成困擾，小芳犯後勇於面對、坦承犯罪，顯見尚知自省。並審酌起因是小芳懷疑小愛與自己丈夫發生婚外情而心生不滿，小芳已與丈夫離婚，不致再啟爭端，堪認小芳歷此偵、審經過及科刑教訓，應能知所警惕，無再犯之虞，遂宣告緩刑2年，以啟自新。