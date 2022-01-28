副總統賴清德擔任特使，率團赴友邦宏都拉斯參加新任總統卡蕬楚就職典禮，在當地時間26日（台北時間27日）抵達宏國，並與卡蕬楚會面。有媒體報導指出，卡蕬楚談到過去宏都拉斯遭逢政變，是台灣大使館提供家人政治庇護，所以非常感謝台灣，眼眶似乎泛淚。不少網友對此則是表示，「果然政客的演技都是超一流」、「那是美國警告才改口吧」。

據《路透》報導，賴清德原定率特使團與卡蕬楚舉行雙邊會談，並捐贈防疫物資，但一度臨時取消，後來仍進行一場約7分鐘的會面，賴清德並代表蔡總統呈遞特使國書。

據《鏡週刊》報導，卡蕬楚在競選期間，曾喊出當選後要跟台灣斷交；但她與賴清德會面時，提及2009年宏國遭逢政變時，台灣大使館提供給懷孕的女兒政治庇護，此時卡蕬楚似乎眼框泛淚。而在就職前一天，卡蕬楚也對台灣媒體表態，宏國人民感激台灣長期以來的幫助，多年來兩國攜手合作，未來希望可以繼續維持邦誼。

外界則分析，因卡蕬楚競選期間表明，若當選總統將與大陸建交，引發國際關注。美國特地由副總統賀錦麗率團出訪，表態希望宏國維持與台灣的外交關係。

針對卡蕬楚和賴清德會面傳出疑似「泛涙」訊息，不少網友在《LINE TODAY》相關新聞報導底下討論，有超過900則留言，其中有人就認為「又缺錢了？」、「別跟我說新台幣只換了幾滴眼淚！」「三心二意的邦交，不要也罷」、「好像連續劇的劇情」、「又砸了多少錢」。