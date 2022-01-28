26日最新民調顯示，有超過6成市民信任並滿意台中市市長盧秀燕的施政表現；同時，盧若對上綠營可能推派的候選人前交通部部長林佳龍、立委蔡其昌和何欣純，支持度均大幅領先。此消息引發熱議，不少網友認為盧秀燕的民調會再創新高，追分國小前校長李順涼對盧一家的抹黑「功不可沒」，李甚至可謂是「造王者」。

台灣指標民調26日公布的民調顯示，有61.7%的台中市民表示信任盧秀燕市長，23.9%表示不信任，14.4%未明確回答；台中市民有64.2%表示滿意盧秀燕的施政表現，25.2%表示不滿意，10.5%未明確回答。

台灣指標民調也針對2022年的市長選舉進行民調，若由盧秀燕和林佳龍競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.0%、林佳龍22.1%，5.7%不投票/投廢票，20.2%未明確回答；若由盧秀燕和蔡其昌競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.6%、蔡其昌16.8%，5.7%不投票/投廢票，24.9%未明確回答；若是盧秀燕和何欣純競選，目前民調支持度為：盧秀燕53.2%、何欣純15.6%，5.3%不投票/投廢票，25.9%未明確回答。

此消息引發熱議，網友紛紛表示：「李順涼是造王者」、「上次就說了，越抹黑民調只會越高，要好好感謝李順涼」、「李順涼應該傻眼吧！功不可沒！」「綠營放棄吧！口水、造謠、抹黑對盧媽都是沒用的」、「盧秀燕真金不怕火煉，讚美台中市長盧秀燕」、「當民進黨傾全力打盧時，就知道痛了，盧市長一定要小心」、「除非小英御駕親征，不然不可能有人贏盧媽」。