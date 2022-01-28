台灣Outlet市場被日系三井發揚光大，近年來更成為零售顯學，百貨龍頭新光三越併購高雄草衙道後，精心打造的SKM Park終於曝光，正式進軍Outlet，更喊出700萬人次、年營收50億元目標。日本第一眼鏡品牌JINS，也加入這波Outlet風潮，與SKM Park合作，在南台灣開出首間暢貨中心。

這兩年出不了國，對哈日族來說，許多「日常生活用品」無法採購。JINS表示，全台店鋪數量已達46間，預計5年內衝到70間，希望滿足更多因疫情無法出國的民眾。