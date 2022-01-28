在電影《水行俠》中飾演男主角而再度爆紅的42歲好萊塢男星傑森摩莫亞（Jason Momoa），在本月12日與大他12歲的妻子莉薩博內特（Lisa Bonet）離婚後，似乎因無人照顧生活起居而過得比離婚前還慘，最近被媒體拍到他獨自外出的身影，驚人的身材讓粉絲們都嚇傻了。

傑森摩莫亞過去受訪時曾透露，早在8歲時就因為妻子莉薩博內特一見鍾情，即使兩人相差12歲，仍在2005年透過朋友介紹後成為戀人，並在穩定交往了12年後，於2017年10月從姊弟戀正式升格為夫妻，並共同育有2名子女，甜蜜生活羨煞旁人。不料，兩人的婚姻卻只維持短短4年就在本月12日宣告終結，並共同在13日發表離婚聲明，讓粉絲們相當震驚，媒體近日也拍到傑森摩莫亞離婚後的近況。

Sources say Lisa Bonet and Jason Momoa grew apart because they had “different focuses” and distance took a toll on their relationship…

Do you think distance would strengthen or destroy a relationship? 🤔 pic.twitter.com/l5qKgs7yws — The Talk (@TheTalkCBS) January 21, 2022

根據外國媒體的綜合報導，傑森摩莫亞離婚後便在上週住進了朋友停在庭院的露營車中生活，雖目前還不清楚他是否已搬離與前妻共同居住的山頂豪宅，但當時的他除了滿頭亂髮並戴著棕色的粗框眼睛，身上的寬版T恤還看起來十分鬆垮，身材也明顯胖了不少，與電影中的帥氣形象及滿身肌肉的結實身材相距甚大。

不過，也有消息指出，傑森摩莫亞一直以來都不喜歡搭乘私人飛機或是住在度假勝地中的高級飯店，反而喜歡住在露營車中想去哪就去哪，十分享受自由自在的生活。

事實上，那台價值75萬美元（約新台幣2083萬元）的訂製露營車，確實是傑森摩莫亞的愛車，他也經常開著露營車上山下海，甚至曾開著露營車參加2018年的《水行俠》首映會，如今他只是將愛車借放在朋友家中「借住」，之後可能又會開離到下一個景點享受恢單生活。

Hollywood star, Jason Momoa living in a van after split from wife https://t.co/PZpwg3HtIM — Sleekgist.Com (@SleekgistC) January 27, 2022