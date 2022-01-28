明（29日）起就是春節連假首日，氣象達人彭啟明表示，連假首日台灣受大陸冷氣團及鋒面影響，全台各地早晚較冷、變天下雨。9天連假以除夕（31日）及初四（2月4日）後的天氣較穩定，不過天氣仍涼冷，提醒大家外出要記得攜帶雨具、注意保暖。

氣象達人彭啟明於臉書分享九天連假天氣變化，預估明（29日）起至除夕（31日），台灣受南方雲系及鋒面影響，全台各地有雨；受大陸冷氣團影響，各地溫度下滑，低溫15至17度。除夕當日天氣最為穩定，除東半部地區有局部短暫雨，其餘各地皆為多雲到晴的好天氣，不過早晚較冷，清晨低溫12至14度。

大年初一至初三 （2月1日至3日）受鋒面影響水氣增加，桃園到台中、彰化一帶降雨機率高但雨勢不大，初三鋒面通過，各地轉為陰陣雨，北部及東北部地區留意較大雨勢，外出記得帶好雨傘；氣溫部分則因冷空氣減弱有所回升，中南部要注意日夜溫差大。

初四（2月4日）起東北季風增強，水氣減少，除北部、東半部有短暫陣雨外，其餘各地轉乾放晴，不過接下來將有強冷空氣南下，收假日須留意低溫。彭啟明表示，春節9天連假以除夕及初四後的天氣較為穩定，適合規畫出遊、戶外活動，不過天氣較冷，記得要做好保暖。