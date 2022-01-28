副總統賴清德擔任特使，率團赴友邦宏都拉斯參加新任總統卡蕬楚就職典禮，在當地時間26日（台北時間27日）抵達宏國，並與卡蕬楚會面。不過，有媒體觀察到，在卡蕬楚就職典禮前一天，賴本預定跟卡蕬楚舉行雙邊會談，宏國卻臨時取消，後又突然通知會面，兩人站著談7分鐘，這算是給賴碰了軟釘子。

宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，除了賴清德率特使團出席外，美國副總統賀錦麗也率團前往，各界關注賴清德是否和賀錦麗會有正式會面，不過，《美國之音》引述白宮資深官員指出，賀錦麗沒有計畫在拜訪宏都拉斯期間與賴清德會面。另據《路透社》報導，美國官員暗示，停留宏都拉斯期間，賀錦麗與賴清德之間將不會有正式會面。

對此，港媒《中評社》今（28日）報導分析，台灣政府一直期待賴清德能在宏國與賀錦麗正式見面，並在媒體釋放出有機會會面訊息，但在美國資深官員透過華府媒體否定安排「賀賴會」後，台灣政府才修正說法，稱交涉過程無法透露。

對於美方公開否決「賀賴會」，該報導認為，中美高層通話很可能就是原因，而這樣的公開否決也很不給民進黨政府面子。至於賴清德與卡蕬楚見面站著談7分鐘，該評論指出，感覺是很臨時的安排，似乎宏國方面刻意不想太正式。