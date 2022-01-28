竹南警分局竹南所官警查獲陳姓男子違反居家檢疫規定外出領錢。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

男子深夜超商領巨款遭警疑為車手 一查竟是這身份

家住苗栗縣竹南鎮的陳姓男子，因目前正在居家檢疫期間不得任意外出，卻在日前趁著深夜以為無人注意，外出到住家附近1家超商領錢，竹南警分局竹南所所長張志欽與同事巡邏經超商到陳某深夜提領大筆現款，一度懷疑陳是車手，經上前盤查才赫然發現是居家檢疫者，當場告誡陳某立刻回家，並通報衛生局裁處。

竹南所所長張志欽、警員鍾舜穎及周柏穎是在日前值服深夜勤，巡經鎮內1超商1名男子提領大量現金，神色慌張，行徑相當可疑，一度懷疑可能是詐騙集團車手，員警當下衝上前去盤查，一查身分卻赫然發現，這名陳姓男子竟然是居家檢疫對象。

警方經了解後得悉，陳某尚在居家檢疫期間，依規不得擅離指定處所，卻以為深夜無人查覺離開住處，獨自徒步至超商操作ATM提領現金，沒想到認真巡邏的員警們恰好經過，察覺有異當場查個正著，正是偷雞不著還蝕把米，員警隨後依規通報苗栗縣政府衛生局，要求男子立即返回居家檢疫住處，並再三告誡防疫規定，後續將由衛生局依規裁罰及進行後續的處置。

警方呼籲，目前境外及本土確診案例增多，請民眾務必確實遵守相關防疫規定，莫因個人一時之便或輕忽而違規，提高社區傳播風險，造成防疫破口，違反居家檢疫規定，可依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處十萬元以上一百萬元以下罰鍰，請民眾不要以身試法，害人害己。