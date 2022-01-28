🤬🤬🤬🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) January 27, 2022

這下子37歲的老將終於必須認老了！湖人總教練佛格28日在與七六人賽前突然宣布，「小皇帝」詹姆斯將因左膝痠痛缺席今天比賽，佛格表示，「今晚詹姆斯不會出賽，他在今早醒來之後感覺膝蓋出現痠痛感，足以讓他休兵，之後將列每日觀察名單。」

詹姆斯也在佛格宣布之後第一時間發推，內容是一連串捂臉失望表情符號，代表他內心的不滿，因為他早早就到球場進行賽前熱身，最後還是無法上場比賽，佛格強調，詹皇並非因為上次比賽遭遇膝蓋傷勢，「不！這一切都是在今天早上發生。」

佛格表示，目前湖人並不打算針對詹姆斯的左膝進行檢查，將會等到明天看他的恢復情況而定，不過才剛傷癒復出的「一眉哥」安東尼戴維斯，今天將會先發上陣，由於湖人明天也有賽事，將依照一眉哥的身體狀態決定明天是否讓他背靠背上場。

儘管佛格不願透露今天先發名單，湖人官方仍在稍後公布今天將由韋斯布魯克、蒙克、布雷德利、史坦利強生與安東尼戴維斯先發上場，只是少了詹姆斯助陣，湖人想在客場擊敗恩比德領軍的七六人難度不少，或許這反而可當他們的輸球藉口。