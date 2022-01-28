春節將至，不少民眾會買刮刮樂試手氣，坊間也流傳許多提升中獎機率的秘技，對此，一位彩券行店小二決定揭露「刮刮樂的秘技」，那就是沒有幸運號碼，會中都是運氣啦！要是真的有一個幸運號碼必中，店家或店員早就自己抽起來了好嗎？還在那邊傻傻開店。貼文引發網友討論，不少人笑歪直呼，果然還是靠運氣，以前那邊挑超久都買錯了啦！應該要隨緣的。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，在家裡開的彩券行幫忙了10幾年，應該也能算是個店小二了，加上每次過年的時候，買刮刮樂試手氣的人真的不少，因此他決定要告訴大家一個關於「刮刮樂的重大秘密」，保證大家新年會大快樂。

男網友指出「刮刮樂沒有幸運號碼！」每次看到客人挑了老半天只為找到傳說中的幸運號碼，但真的沒有！不少人拿著幸運號碼回家，後來還不是一樣通通都槓龜，大家都這麼多年過去了，怎麼還不相信呢？「真的不用看很久哪張會中，因為如果看得出來，我早就先抽掉了，所以一切都是看運氣啦！」

貼文曝光後，釣出不少店小二抱怨，「幫忙十幾年的店小二+1，依照個人觀察，通常選越久越不會中，隨便拿越容易中，一切隨緣」、「昨天買5張連號，5張全中；今天3張只中1張，真的是運氣」、「真的！家裡也做彩券，每次客人問哪張會中，我心想『好中我早就自己刮了好嗎？』」、「還有客人會說，彩券行都知道哪張會中，但如果是這樣，我就不用開店啦！」

不少網友看了笑說，中獎的秘密就是運氣，「靠直覺買的通常最少都會回本」、「這是命，沒有就是沒有，有就是有」、「其實刮刮樂的秘密就是刮中了就贏錢，沒刮中就輸錢。這麼簡單」、「都是機率問題」、「好好笑，以前都買錯」。