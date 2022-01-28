媒體人黃暐瀚留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨黨主席朱立倫、前主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，四人昨日（27）晚間一齊在臉書刊出大合照，大家都表示這是「美好的夜晚」。這張照片迅速掀起熱議，不少人將其視為藍營大團結的象徵；其中媒體人黃暐瀚親留「加油！」短短二字即獲超過1500個讚，網友反應相當踴躍。

朱立倫、江啟臣、韓國瑜、趙少康昨日晚間都在臉書發文，刊出四人大合照。其中趙表示，大家一起晚餐，席間相談甚歡，他說下次由他來請大家聚餐，趙並盛讚這是一個「美好的夜晚」。

江啟臣則寫道，越是遇到挫折，就更是需要團結，故總統蔣經國曾說「共同甘苦，共同奮鬥」，同志們，莫灰心，我在團結在，你心是我心；新的一年，我們一起前行，國民黨加油，並強調四人一條心，齊力可斷金。

四人在臉書刊出合照均獲熱烈迴響，網路討論熱烈。黃暐瀚在臉書文章下留言「加油！」僅短短2字卻獲得超過1500個讚，大勝其他留言的政治人物及名嘴，在一眾留言下相當醒目。網友紛紛回黃：「再不加油台灣要被瓦解了可憐」、「藍的一定要團結，否則永遠都是在野的份」、「黃暐瀚不要再理藍營了，好心提出建議還被出征，浪費口舌而已」、「你不要再唱衰國民黨了！」「暐瀚好棒加油」、「這應該也可以讓沈大老笑」、「明天又可以大作文章了」。