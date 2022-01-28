41歲男星納豆24日傳出因腦出血緊急住院開刀，昨(27日)進院進入第4天，經紀人回應媒體他人還在休息睡著狀態，遺憾今年農曆新年年間恐將在醫院度過，暫時無法回家與家人團聚，至於外界關心的醫藥費問題，報導也指出他所動的手術費用和加護病房都有健保給付，暫不知正確費用。

納豆24日驚傳腦出血身體不適，急忙就診入院開刀，經紀人第一時間回應他目前人沒事，正在休養，而舅舅侯友宜則回應希望大家替納豆集氣，後來納豆經紀人發聲明對其病情統一回應，表示24日當天早上納豆突然感覺頭痛嚴重，在女友依依的陪伴下坐計程車到醫院檢查，醫師診斷是腦壓過高、有出血狀況，便安排引流手術。

納豆經紀人說，納豆手術一切順利，目前人正在醫院休息，沒有生命危險，也強調是納豆本人事先要求一切低調，所以才無對外公布，並拜託各界給納豆休息時間，媒體也別在醫院守候。而依依昨照常出席錄影工作，坦言：「還是會難過」，但目前心情已經平復不少。

據《三立新聞網》報導，納豆目前術後一周是黃金關鍵期，昨人在休養睡覺，恢復狀態良好，至於醫藥費數字多寡，健保都有給付，經紀人暫時沒回應，他過年期間應該勢必得在醫院度過，而年後何時開工，經紀人沒給答案，只回應：「納豆開完刀需要休養」，一切健康為重。