男子王秉華前年開車時與妻子發生爭執，為了發洩情緒，竟持刀下車隨機挑選無辜的林姓機車騎士殺害，一審將王男判處死刑，日前二審認為他自首並等侯警察前來，符合自首要件，減刑後改判無期徒刑。由於王的押期將屆，法官裁定從2月6日起延押2個月。

2020年3月13日晚間，王男開車搭載當時的許姓妻子(2人去年離婚 )，兩人因故發生爭吵，車行至新北市新店區中正路一處店家前臨停 後，持續在車內爭吵，剛好林姓機車騎士臨停在前方，他為發洩情緒 ，竟持車內的料理刀下車，朝林的背後猛刺後開車離去。

警消據報將林男送醫急救，林因血胸及出血性休克死亡，王男離開 現場後，許女不斷要他報警，一開始他拒絕，後來許女拿他行動電話 撥打110後，將電話交由他接聽，王秉華才向警方自首殺人，並留在 現場等候警員到場。

台北地院一審將王男判處死刑，上訴後，高院審理期間，王男在法 庭上數度鞠躬致歉，希望給他自新的機會，但死者母親哭著求法官將 「殺人魔」王男判死，希望法官是大家的最後一道防線，讓大家有安 全的居住環境。

高院審判長陳芃宇及受命法官曹馨方、陪席法官陳俞伶組成的合議 庭認為，一審認定王男自首是出於「情勢所迫」而不得不然，並非本 於真誠悔悟，若予減刑寬典，難認公平，不給王男減刑，一審這樣的 量刑不當，王男依法可因自首減刑。

合議庭認為，王男視人命為草芥，行徑冷血，極端惡劣，但將他與 社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛目的，並可使王男面對 往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望，及良心的自責煎熬，悔悟 反省所為，對自己所為罪行負責，因此改判無期徒刑。