塵埃落定！花旗在台消金確定出售給星展。花旗銀行上午8時發布重大訊息表示，董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售給星展（台灣），星展是以22億星元（約新台幣443億元）抱回美人歸，有望成為外銀一哥，溢價金額約新台幣198億元，花旗現有3500名員工將全數留任，預計2023年中將完成整起併購案。

花旗集團2021年4月宣布退出包含台灣、澳洲、中國、印度、印尼、韓國等13個地區消費金融業務市場，由於花旗是在台最大外銀，引爆土洋競逐，包括中信、台新、國泰跟富邦等多家金控，甚至渣打等都列名競標，最後宣布花落星展。

這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。花旗消金業務出售給星展，合併案後續須送金管會審核，准駁與否除看買家適格性、財務業務外，勞資爭議能否妥善解決也是為一大重點。

花旗集團台灣區總裁暨花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「這個交易對我們客戶、我們員工及我們公司是正面的結果。 我們極力確保星展銀行延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件，同時確保我們的客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。我們會與買家攜手合作，善盡與員工溝通之職責，尋找雙赢結果。 花旗在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。」

根據雙方協議，如買賣雙方均已完成營業移轉契約約定之交割條件，包括但不限於取得所有必要之主管機關核准，本分割案之預定分割基準日暫定為今年7月30日，但實際分割基準日授權本公司董事會依取得主管機關核准之時間、業務分割準備進行情形等因素決定之。