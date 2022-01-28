高雄＋8！防疫政策挨轟矯枉過正 陳其邁最新說明

高雄左營赤鬼牛排因2度出現確診者足跡，26日晚間員工連同顧客在內，一共66人被強制送隔離所，對於市府大動作，也引發外界質疑是否真有必要。高雄市長陳其邁昨(27日)說明，衛生局的同仁調閱監視錄影帶從頭看到尾，還有看餐廳相關防疫措施是否落實，包含適當間距、隔板、公共空間定時清消都沒有符合，「沒人想做壞人，把大家搞到難過年」。陳其邁一番話引起網友熱議，不少人批「防疫根本就像在辦家家酒，毫無邏輯可言」、但也有許多人認為「支持阿，擺爛沒做好防疫就是抓去隔離」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，過去足跡公布是要讓大家知道到底什麼樣地方有確診者停留，主要是餐廳特性，一是用餐沒戴口罩，再者是用餐時在3級警戒有規範，評估在最小風險狀態下能夠讓大家安心吃飯，包含適當間距、隔板、公共空間定時清消、吧台使用餐具要不能輪流使用，甚至於來不及時更換要要戴手套等等，在釐清過程中，疫調人員看到赤鬼牛排監視器畫面裡面，以上狀況在都沒有符合。

潘炤穎說，面對Omicron病毒株來勢洶洶，面對疫情，疫調人員要秉持霹靂手菩薩心的方式，在警方協助下調閱監視器釐清在場用餐顧客對象，當然一個餐具如果被污染的話，在回收過程後面的後續處理和衍生風險，評估結果對這家牛排館要求33名員工以及當時33名顧客匡列隔離的理由，還有最近疫情發展看到桃園西堤牛排館大家記憶猶新，用餐3天後還有個案，因此希望匡列精準當然有些必要之惡，我們做決定也有疑慮，但隔離時間點會依據現場跡證等，感謝大家配合。

陳其邁則是強調，我們隔離原則第一就是看風險，那衛生局的同仁調閱監視錄影帶從頭看到尾，還有看餐廳相關防疫措施是否落實，包括桌椅順序、空調、擺設、人員的接觸狀況做判斷，因為馬上要過年，我想原則只有一個，風險是最大的考量，「沒人想當壞人，要把大家弄到這樣，要過年了我們感到很抱歉，還是希望不要發生類似餐廳內的群聚感染事件」。

高市府的回應引發網友在《Yahoo新聞》、《批踢踢》相關報導熱烈討論，有些單則就超過500則留言，有網友說「吃個飯全部都被抓去隔離，真可憐」、「CDC不敢宣布禁止內用，人民照著政策去做，出事後還要被抓去關14天。請問陳時中要不要一起關關看」、「其他的餐廳有比照辦理？」「就監視器看到沒戴口罩、清潔、消毒，怪誰？」但也有人認為謹慎一點，總比再爆發群聚事件好、原來有調到監視器影片看，辛苦他們。