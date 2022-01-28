英《每日快報》近日報導，在俗稱軍情六處(MI6)的英國秘密情報局(Secret Intelligence Service, SIC)協助下，1名資深的中國大陸科學家攜帶北京極音速武器的機密計畫，叛逃西方。報導指出，這名工程師並非意識形態之故而投誠西方國家，單純只是因為長期未獲升遷；不過，他挾帶的資料恐怕讓北京得花2年的時間進行調整，才能讓「該情報失效」。

報導引述消息人士看法，雖然近日中共的極音速飛彈發展引發華府的關注；但這名科學家手中的資料將幫助美英加速對北京極音速飛彈的防禦計畫。北京至少得花2年的時間，才能讓遭洩密的情報失效。

該名科學家是隸屬中國航空工業集團的火箭工程師。其任務是協助研發能攜帶東風17的中程極音速加力滑翔載具（hypersonic boost-glide vehicle），射程達2000英里（約3200公里）。

其中，這名30多歲的科學家又與大陸新型極音速的投射系統研發有關；該系統可在太空繞地球飛行，然後進入大氣層並以追熱技術打擊地表的任一目標。

儘管中國大陸近來在極音速武器取得驚人的成就；但2021年9月，他與英國在香港的情報機構取得聯繫，並表達未能順利升遷的怨恨，還向中間者表達自己握有極音速加力滑翔載具的詳細資訊。

由於叛逃勢必會掉腦袋，他要求西方提供他全家政治庇護。隨後，SIC派出由2名情報人員與1名科技專家組成的3人團體趕往香港，並通知美國中央情報局(CIA)。

美國核武專家葛瑞格日前表示，大陸軍方疑似測試的極音速飛彈相關技術已存在數十年，發射及行進並非匿蹤，中方就算測試成功外界也不應意外。(圖/中央社)

由於擔心這名科學家是北京派來的間諜，3人團體展開一系列的調查，進而掌握科學家曾在英國求學，喜歡板球、007，而他也在這段期間吐露北京極音速武器的部分細節。

最後擬定一項投誠計畫，科學家一家人先前往英國前殖民地，然後再趕往另一安全處所；在此他必須向MI6的2名男子與1名女子詳細匯報。雖然，絕大部分的科技資訊都記載該名科學家腦中，但他也攜帶部份數據出來。

為安排他飛往更安全的地方，2名CIA的探員也加入MI6的工作團隊。CIA與MI6安排科學家先前往德國的美國空軍基地，然後假道英國飛往美國。期間，為了進一步確認他身分並獲得更完整資訊，一行人對科學家進行長時間訊問。

1名情報人員透露，這名科學家聰明、肯合作，熱衷板球與007，而不喜歡啤酒。他在北京極音速武器研發發揮關鍵作用，卻對自己的待遇感到委屈。

該員補充，他讓我們掌握即音速武器的部分細節，讓我們取得前所未見的進展。「這為我們爭取2年時間；北京需要2年才能做出足夠的改變，讓外流的情報失效。在極音速的世界中，2年是很長的時間」。

極音速飛彈速度超過5馬赫，由於加力滑翔載具讓其彈道比傳統飛彈更難預測，因此更難以攔截。根據2020年五角大廈評估報告，中國大陸與俄國的極音速武器研發腳步遠超過美國；光是2019年，兩國用於驗證與訓練的飛彈數就超過世界其他國家的總和。