拓荒者前鋒利托（Nassir Little）在對戰灰狼的時候受傷，他的手臂被唐斯（Karl-Anthony Towns）纏住，當時利托的反應很激動，自嘲「演很大」。沒想到核磁共振檢查之後，利托的左肩膀盂韌帶診斷出撕裂傷。球團28日宣布利托受傷，沒有說明他何時回歸。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，利托很可能剩餘球季都報銷了。

當時比賽第4節剩下8分11秒，利托與唐斯爭搶籃板球，「我伸長手臂去搶籃板球，唐斯只是要拉下球，我的手臂被捲進去。我感覺有一點被拉到，一開始非常痛，但是我後來動一動手臂感覺沒事了，我那時有點反應過度。」隊醫看過之後，下一場對戰獨行俠就沒讓他上場，結果受傷很嚴重。

利托受傷的那一戰轟下全場最高的20分（11投7中），他今年21歲，是2019年首輪選秀球員，簽有4年1000萬美元合約。前兩季他是替補，本季上陣42場、獲得23場先發機會，場均9.8分、5.6籃板都是生涯新高。特別是新年之後表現更好，單月13.1分、7.5籃板，40%三分球命中率。

拓荒者本季還有主將利拉德（Damian Lillard）、麥科倫（CJ McCollum）受過傷，戰績20勝28敗，在西區排名第10。拓荒者過去連續8季打進季後賽，本季可能是近年首度被排除在外。