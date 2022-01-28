桃園、高雄陸續爆發大規模本土疫情，桃園市長鄭文燦率先「逆時中」，宣布桃園餐廳桌位減半，等於變相要求民眾減少內用。不過醫師指出，如果內用真的是破口，「那雙北疫情早就爆炸了」；專家評估，過完年後有機會降級，時間點在2月下旬。
考量民生經濟，加上適逢春節，若指揮中心貿然宣布餐廳禁內用，恐怕引爆民怨！防疫指揮官陳時中直言，現在不是禁內用的時候，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手等措施。醫界認為，雖然這波疫情看起來以餐廳為中心向外擴散，但如果真的與內用有關，「雙北早就爆了！不會只有幾起零星個案」。
「若真的要做好自身防疫，應盡量避免非必要聚餐」，根據《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，2月7日是年後正式上班日，他預估二級警戒會繼續延長；2月中旬以後，會有一大部分人回國外工作或就學，那時候防疫壓力相對較小，若疫情逐漸趨緩，最快2月下旬有機會降級。
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