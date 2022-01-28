台灣經常發生不少機車騎士在路中央犁田的驚險畫面，甚至不少騎士因為一旁或後方大車閃避而命喪輪下，每年都出現不少冤魂。臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前分享一支驚險影片，一名騎士雨中在內側車道自摔，但他卻使出瞬間脫逃術，順速爬起後，2秒內連續躲過後方高速經過的自小客，及大貨車逃到路旁逃命，險遭到輾過，影片曝光後引發數千名網友大呼命大到不可思議，「簡直是瞬間移動神技。」

驚悚片！騎士犁田「2秒瞬間移動」神技逃死，慢0.1秒成肉餅。(翻攝臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」)

一名騎士雨中在內側車道自摔，但他卻使出瞬間脫逃術，順速爬起後，2秒內連續躲過後方高速經過的自小客，及大貨車逃到路旁逃命，險遭到輾過。(翻攝臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

從影片中可以清楚看出，事發當下正下著大雨，騎士騎在內側車道中，突然整輛車打滑後在路中摔車滑行，但奇蹟的是，騎士摔倒後，竟然瞬間爬起，連跑帶閃直往路旁直奔。

一名騎士雨中在內側車道自摔，但他卻使出瞬間脫逃術，順速爬起後，2秒內連續躲過後方高速經過的自小客，及大貨車逃到路旁逃命，險遭到輾過。(翻攝臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

一名騎士雨中在內側車道自摔，但他卻使出瞬間脫逃術，順速爬起後，2秒內連續躲過後方高速經過的自小客，及大貨車逃到路旁逃命，險遭到輾過。(翻攝臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

這時剛好一輛高速自小客車從後方衝過，一旁又有一輛橘色大貨車即將撞上，但騎士卻幾乎擦過車頭後閃過，只差0點幾秒時間就險遭撞飛，畫面讓人看了血壓升高，相當驚悚，但也提醒騎士，雨天騎車真的要相當小心，尤其切勿行駛在內車道與大車相爭，因為並非每位騎士都像影像中的騎士一樣幸運。