大陸知名男星王凱，擁有俊俏臉蛋與182公分的高挑身材，2015年在電視劇《瑯琊榜》中飾演「靖王」而備受矚目，也迎來事業的顛峰。但近日他在受訪時，自爆自己在5年前接受健康檢查時發現身體有狀況，那時候他的父親也才剛罹癌過世，讓他嚇出一身冷汗趕緊接受治療。

王凱近日接受大陸媒體《人物》的專訪，坦承自己因為對身體狀況太有自信，因此從來沒有做過任何身體健康檢查，直到2017年初前往日本東京工作時，才被朋友說服去做了第一次健康檢查，不料他的肺部X光片中竟出現異樣陰影，讓他當下完全傻住，因為在健檢前一個月，他的父親才因為罹患肺癌過世，沒想到自己也出現異狀，讓他忍不住直呼「不害怕是不可能的」。

後來，王凱抵達拍攝現場準備進行開機儀式時，內心十分混亂，開始思考著該不該退出劇組，直到開鏡儀式結束，他將導演拉到一旁告知他身體出現狀況，需要休息一段時間，因此無法參加排練，導演也同意了。所幸，經過詳細檢查後，確認肺部只是長了結節，當下他便在微博上與粉絲們告假並接受手術，休養了兩年左右才恢復健康。

事實上，王凱在2005年時便踏入演藝圈，但10年來成績始終平平，直到演出《瑯琊榜》人氣大開，事業才跟著突飛猛進，陸續在多部夯劇中演出，並在2015年時一舉拿下7座獎項，演技備受肯定。