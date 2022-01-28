2021台灣房產成交量創歷史新高，連帶中南部房價漲幅上升，由於房市三利多，讓台灣2021年至11月房屋買賣移轉棟數達31.17萬棟，連動危老重建量體，顯示2021年是房地產豐收年。

而危老重建邁入第四年，眾多建商看好蛋黃區潛力，但居民意見分歧、無法達到百分之百，往往是更新與重建牛步的主因，到底建商該如何讓民眾了解並重視居住安全，同時一起創造房產價值，才是順利整合的重要關鍵。

富品建設創辦人曾富瑋受訪時表示：剛開始進行危老時，也面臨過許多整合困難的案件，許多迫切需要重建的危老屋因無法達到100%住戶同意，讓耗費時程整合的案子仍無疾而終。

圖為板橋民生段，東方富品危老案，該基地位於新北市板橋區溪崑二街16巷，緊鄰樹林車站、秀泰影城商圈、崑崙公園、公園，原為3-4層老舊建物，未來規劃成為29戶地上12樓、地下2樓的建物，基地面積136.13坪，擁有安全的耐震標章，讓原地主能享用安全的耐震住宅。（圖：富品建設提供）

且都市更新案件整合時程冗長，與危老是完全兩個不同的規劃方式，危老是基於居住安全，讓老舊建築物加速更新，但都更也是台灣應衝刺跟面對的事，面對地球極端環境的變化，只有都市更新才能為市容及地球環境永續盡最大的友善。

他提到，小面積重建是無法將海綿城市工法及環境再生設計等城市規劃納入，因為其中包含蓄水量、成本、滯洪能力等因素考量，但這些都是面臨地球極端氣候，全世界需要與時俱進的觀念，以台灣而言，實際執行面常會與法益衝突的矛盾，因此如何兼顧「人」的感受並與政府一起攜手維護住宅安全，成為建商的必修課。

身為建商除了應具備社會責任之外，更要以同理心思考危老居民的需求，不論是在資金、貸款、重建期間換屋等問題，他相信只要能為地主用心解決，同時充分說明，讓住戶了解安全問題會因為拖延而產生無法預料的災難時，就不該只把利益擺在首位考量，且老房若地點好，其實具備高保值性，加上如果儘早接受都更或危老重建，房產價值會跟著立即提高，而重建後不僅有利重塑都市市容，也有助獲取穩定的租金收益，並帶動周邊商業活動量能。

該圖為富品苑三重長樂段的5層老舊公寓規劃示意，未來將規劃為44戶樓高12層、地下3層建築，基地面積146.09坪，使用頂級建材並結構強化，距離三重國小捷運站僅300公尺，步行只需4分鐘，兼具便捷交通、鄰近三和夜市商圈，離淡水河畔僅500公尺，是相當高潛力地段。（圖：富品建設提供）

危老專家曾富瑋強調，許多民眾認為，那蛋白區地段的房屋不就沒有都更價值？他說：其實蛋白區的公寓，是否會變成有價無量、難去化的產品，並沒有這麼悲觀，因為就算不自住，這種物件還是相當受到「租客」跟「置產族」喜愛，就以雙北蛋白區來說，出租的投報率仍佳，且雙北市不像外縣市還有很多可開發的土地，因此若不是在偏山區，在蛋白區的老公寓都更、危老效益還是很高的，就整體而言的發展空間還是很看好，因此目前在接洽的危老案、都更案都還在如火如荼的增加，相對的，這也顯示在經過政府數年的推廣後，民眾也對危老政策有更高的了解及重視。