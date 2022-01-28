桃園大溪笠復威斯汀度假酒店開業即將邁入第6年，雖然2021年營收受疫情衝擊表現不如預期，但受惠國旅需求復甦，去年第四季營收創下歷史新高。為體恤員工全年辛勞付出，酒店宣布給予員工加薪外，全體員工發放1.5個月年終獎金及每人額外8千元獎金。

位於桃園大溪高爾夫球俱樂部旁的大溪笠復威斯汀，為2011年笠復集團接手原鴻禧別館、斥資40億元耗時3年改造，2016年5月12日正式開幕。酒店設有205間客房、2間餐廳、酒吧、輕食甜點店及7間宴會廳，以及全亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部。以頂級奢華度假體驗聞名的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於2021年全國三級警戒時一度閉館長達一個半月，儘管疫情衝擊導致全年營收不如預期，但為體恤員工全年辛勞付出，酒店除給予員工加薪外，全體員工發放1.5個月年終獎金及每人額外8千元獎金。

新冠肺炎疫情延燒迄今超過2年，去年5月國內疫情警戒升至三級後，國內各觀光飯店均受到史無前例的嚴重衝擊。對此，大溪笠復威斯汀於三級警戒期間閉館長達一個半月進行整修，隨著疫情警戒在7月下旬降至二級，重新以嶄新風貌迎接逐漸復甦的國旅市場。

大溪笠復威斯汀指出，受惠國旅動能暢旺，酒店去年第四季營收創下歷史新高。儘管全年營收表現仍不如預期，但仍決定發出優於市場行情的獎金與加薪，藉由激勵肯定員工表現。盼能鼓勵、培養與吸引優秀人才加入，以持續提升服務品質，給予賓客最佳的度假體驗。

大溪笠復威斯汀相信「人才是公司最大資產」，員工享有多項優渥福利，包括優於勞基法的彈性休假制度、免費員工餐廳、完整在職訓練及職涯規畫、年度健康檢查、萬豪集團全台20家及全球逾7000家飯店住宿及餐飲優惠等，並在大溪市中心設有員工宿舍、提供交通接駁。