花旗銀行去年4月宣布要出售包括台灣在內的消費金融事業，但買家遲遲未定，近日傳出外商星展銀行已經和花旗簽約，達成協議。今早星展銀行發出消息，證實星展集團宣布併購花旗集團在台消費金融業務，進一步深化在台營運規模，以實際行動深耕台灣。

星展集團今早10:30將舉辦記者會說明，星展集團執行總裁高博德、星展銀行（台灣）總經理林鑫川，以及星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基均將與會。

市場消息，星展銀是以新台幣約600億併購花旗在台消費金融業務。