《金融》星展證實併購花旗在台消金業務 10：30召開記者會 08:522022/01/28 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗銀行去年4月宣布要出售包括台灣在內的消費金融事業，但買家遲遲未定，近日傳出外商星展銀行已經和花旗簽約，達成協議。今早星展銀行發出消息，證實星展集團宣布併購花旗集團在台消費金融業務，進一步深化在台營運規模，以實際行動深耕台灣。 星展集團今早10:30將舉辦記者會說明，星展集團執行總裁高博德、星展銀行（台灣）總經理林鑫川，以及星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基均將與會。 市場消息，星展銀是以新台幣約600億併購花旗在台消費金融業務。 權證星光大道－貿聯 完成併購LEONI 國票金併安泰銀 金管會緩議 #消費金融 #星展銀行 #併購 #星展集團 #花旗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星展買花旗消金 傳已正式簽約 04:102022/01/28 財經要聞 花落誰家揭曉 花旗重訊公告消金業務賣給星展 08:252022/01/28 財經 海納百川》微軟併購動視暴雪 蔡政府的啟示（王麗莎） 11:112022/01/23 海納百川 花旗賣星展有突破性進展 本週三勞資協商再登場 14:122022/01/25 財經 花旗消金業務確定賣給星展 交易金額出乎意料 08:292022/01/28 財經 星展銀行 歡慶來台10周年 04:102022/01/26 全球財經 國進民退升溫 華潤萬象生活擬併中南服務 04:102022/01/25 全球財經 工商社論》引進美國廠商 壯大台灣產業 04:102022/01/26 財經要聞 外銀「永續定存」專案 一般民眾也可參加！ 22:072022/01/23 財經 花旗消金賣星展傳簽約 明日對外宣布 20:012022/01/27 財經 新春刷花旗抽200台iPhone！指定通路加碼回饋最優享星級飯店住宿券 09:002022/01/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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