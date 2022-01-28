「雪乳戰神」郭鬼鬼擁有G級傲人好身材，時常在Instagram製造不少話題，昨（27）日PO出一張照片問粉絲「穿這樣去婚禮可以嗎」，雖成功引起話題，但露出超兇身材也讓粉絲為她及新娘擔心了。

郭鬼鬼有著白晢美肌及G級的傲人上圖，在IG累積高達72.5萬人追蹤，每次PO出的照片都吵熱她的留言區，昨（27）日她PO出一張身穿深U針織細肩背心的照片，問粉絲「穿這樣去婚禮可以嗎」，能見到照片中她露出招牌的胸懷大痣及傲人雪白上圍，讓網友驚問，「Sandy 的婚禮嗎？肯定被她殺」，郭鬼鬼則回覆2個哭笑符號；而Sandy吳姍儒即將在明（29）日與交往5年的男友王先生於台北文華東方舉行婚禮。

郭鬼鬼一件深U背心引起不少話題。（圖/郭鬼鬼IG）

粉絲看到照片後也有不同意見，無條件支持鬼鬼的「可以，哪次不可以了」、「阿鬼的美貌，隨便穿屌趴一堆人」、「阿鬼的美貌，隨便穿屌趴一堆人」、「可能會變全場焦點」、「但老實講 妳真的滿美的 我愛妳」；給建議的「去婚禮就把長輩收起來吧」、「真的會被殺」、「太搶新娘的鏡頭了」、「可能新娘會生氣」，不管郭鬼鬼穿哪種造型出席婚禮都已經成功製造話題。