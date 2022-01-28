過年包紅包不少人會換新鈔，但不是人人都有空去銀行換，因此也有些ATM公告可領新鈔，服務相當便民。不過，一名網友興高采烈地去ATM領錢，結果最後拿到的卻是舊鈔，讓他大失所望，感覺自己被騙了，引發網友討論，不少人表示那就加減用吧！收到錢就很值得開心，還管鈔票是新的還舊的。另也有內行人解釋，通常有提供存錢功能的ATM，可能就不一定會領出新鈔。

一名網友日前在PTT上發文表示，去領錢要包紅包，外頭的公告明明寫說有新鈔，但他領出來的分明是舊鈔，讓他忍不住崩潰直呼「到底是什麼東西？都領出來了總不能存回去吧？感覺被ATM陰了！包紅包使用舊鈔應該沒關係吧？」

貼文引起網友討論， 「收到錢都開心，是舊鈔還是新鈔不是重點」、「沒差吧，從來沒有特別換過新鈔」、「有錢可拿就好還管新不新」、「沒差吧，從來沒有特別換過新鈔」、「管它新舊，有錢就好，不要就收回來」。

也有內行網友看完解答說，有些ATM是真的有供應新鈔可以提領，但要注意有存款功能的ATM可能就不一定是新鈔，因為大家可以把舊鈔存進去裡面啊，所以領出來的當然有可能是舊鈔，如果堅持想換新鈔，其實可以去銀行臨櫃換比較快。「有存款功能的ATM，就不一定是新鈔」、「循環機不會裝新鈔」。