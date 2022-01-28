花旗集團28日一早同步宣布，與星展銀行達成協議，將花旗台灣消費金融業務出售予星展銀行。花旗方面提供的資料，該協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

市場人士對此分析，該筆現金對價的實際金額屬於業務機密，不一定會公開，但是「溢價」新台幣198億元的部份非常有學問，等同於提親時展示的「聘金」，代表要娶的一方誠意十足，實際拿出資金，也讓主管機關放心這不是一筆買空賣空的交易。

花旗表示，此項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

對於花旗集團來說，此項交易完成後，花旗預計將釋出大約 8億美元 的有形普通股權益資本。 花旗集團在去年4月宣佈退出在亞洲、歐洲、中東和非洲共13 個市場的消費金融業務，預期可釋出大約70億美元的有形普通股權益資本。