年關將至，買張刮刮樂試手氣成為不少民眾的樂趣，理財粉專《小資yp投資理財筆記》特別整理台彩推出的13款刮刮樂的中獎機率及期望值與網友們分享，民眾可以藉此機會選出最適合的刮刮樂。

投資理財臉書粉絲專頁《小資yp投資理財筆記》整理出中獎機率的表格，中獎期望值最高的是面額2000元的2000萬超級紅包系列，且中獎率達69.33%，他認為，「獎項最大也最划算。」

此外，中獎機率百分百的為500元的金虎獎系列，適合不在乎中獎金額，只想中獎的民眾，而面額1000元的1200萬大吉利紅包系列，則因為中獎機率達7成，期望值也相對較高，因此適合預算1000元（含）以上的民眾。

有趣的是，最會賠錢的刮刮樂是面額100元的超速777系列，中獎機率是13款刮刮樂中最低的28.02%，而100元面額系列裡，中獎機率最高的是金骰子系列。

至於200元面額的刮刮樂中，中獎機率最高的是虎來旺系列，高達50.10%，超級777系列則被認為是，若有200元預算，先不要購買的選項，中獎率30%為所有200元刮刮樂中最低。

台彩推出13款新春應景刮刮樂，100萬元（含）以上獎項個數達866個創下歷史新高，根據台灣彩券統計，截至26日為止，百萬元以上大獎已被刮出130個，目前尚有超過700個百萬元大獎等待幸運兒。